Unterstützung aus dem Schulzimmer

Der Natur­schutz­verein Safenwil darf auch in diesem Jahr auf die Mit­hilfe der Schüler der 3. und 4. Klasse der Kreis­schule zählen. Jeweils drei Wochen lang, wäh­rend der Hoch­zeits­reise der Amphi­bien, wird am Morgen jeweils ent­lang des Amphi­bi­en­zaunes an der Tann­strasse die in den Wald-boden ein­ge­las­senen Kübel kon­trol­liert, ob sich darin Kröten oder Molche befinden. Mit Ein­weg­hand­schuhen, die aus Sicher­heits­gründen ange­zogen werden, denn wird eine Kröte ange­fasst, so son­dert ihre Haut eine Menge Flüs­sig­keit ab, die die Haut des Men­schen reizen würde