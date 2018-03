Untolerierbare Verkehrsregelung auf Unterentfelder Kreuzung

Die Kreu­zung bei der Pneu Egger AG in Unter­ent­felden sorgt bei den Auto­fah­rern für rote Köpfe. Das Ver­kehrs­re­gime wurde dermas-sen ver­än­dert, dass künst­lich Stau erzeugt wird. Ist die Bar­riere Rich­tung Erli­feld­strasse zu, wird die Ampel auf der Haupt­strasse nicht nur für Rechts­ab­bieger auf rot gestellt – nein sie bleibt auch für Autos rot, die gar nicht abbiegen und vom Zug gar nicht tan­giert werden.

So kommt es vor, dass die Auto­fahrer, die von Aarau kommen und auf der Haupt­strasse gera­deaus fahren möchten, mit dem Rot­licht gebremst werden. Dann kommt ein Züg­lein aus Ober­ent­felden und fährt an den War­tenden vorbei. Man wartet – und nach einiger Zeit kommt dann ein Züg­lein von Aarau und fährt erneut an den War­tenden vorbei.

Nun könnte es bald grün werden, hoffen die Gera­de­aus­fahrer. Denkste!