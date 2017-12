Die LIPO-Filia­le in Suhr erstrahlt in neu­er Fri­sche. Der neue LIPO-Style soll in allen Filia­len der Schweiz Ein­zug hal­ten. Suhr war die ers­te, wel­che in den ver­gan­ge­nen Wochen umge­baut wur­de. Die Aus­stel­lung erfuhr eine Berei­che­rung, da sie noch mehr the­men­be­zo­gen gestal­tet wur­de und Berei­che­run­gen wie ein 3-D-Stu­dio inte­griert wur­den.