ANTWORT | In ers­ter Linie ist der Zeit­punkt der Lohn­aus­zah­lung eine Ver­hand­lungs­sa­che: Arbeit­neh­mer und Arbeit­ge­ber ver­ein­ba­ren in der Regel im Ein­zel­ar­beits­ver­trag in wel­chen Abstän­den und zu wel­chen Zeit­punk­ten der Lohn aus­be­zahlt wird. Falls nicht, bestimmt Arti­kel 323 des Obli­ga­tio­nen­rechts für pri­vat­recht­li­che Arbeits­ver­hält­nis­se, dass der Lohn auf jedes Monats­en­de hin aus­zu­rich­ten ist. Soll­ten Sie kei­nen schrift­li­chen Arbeits­ver­trag haben, kön­nen Sie Ihren Chef auf Art. 323 OR hin­wei­sen. Wur­den die Moda­li­tä­ten der Lohn­zah­lung im Arbeits­ver­trag ver­ein­bart, schla­gen Sie Ihrem Vor­ge­setz­ten eine Anpas­sung des Arbeits­ver­tra­ges vor.