Seit der Geset­zes­än­de­rung im Jahr 2014 bil­det die gemein­sa­me elter­li­che Sor­ge den Grund­satz und die Allein­zu­tei­lung die eng begrenz­te Aus­nah­me in Fäl­len kom­plett zer­strit­te­ner oder kom­mu­ni­ka­ti­ons­un­fä­hi­ger Eltern, deren Ver­hal­ten das Kin­des­wohl direkt gefähr­det. Selbst dann kommt das allei­ni­ge Sor­ge­recht nur in Fra­ge, wenn dies für das Kind die Aus­wir­kun­gen aus dem Eltern­streit erheb­lich ver­min­dern wür­de. Strei­ten die Eltern vor allem über All­täg­li­ches, schafft die Zuwei­sung der allei­ni­gen Sor­ge kei­ne Abhil­fe für das Kind. In sol­chen Fäl­len ist laut Bun­des­ge­richt das Sor­ge­recht bei­den Eltern zu belas­sen.