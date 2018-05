Wasser in der Entfelder Badi war a .… kalt!

Die Bade­an­stalten in der Region werden langsam aber sicher geöffnet. So am ver­gan­genen Samstag auch jene von Ent­felden. Da eilt es jeweils nicht beson­ders, denn es steht bekannt­lich noch das Hal­lenbad zur Ver­fü­gung. Das Wasser war diesmal draussen so kalt, dass nur eine Person mit einem Neo­pren-Anzug im Wasser gesichtet werden konnte.