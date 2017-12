Der Weih­nachts­markt ist aus­ser am Mon­tag täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet, am Don­ners­tag (Abend­ver­kauf) bis 20 Uhr. Jeweils am Don­ners­tag ist in den Läden Abend­ver­kauf bis 20 Uhr und am Sonn­tag, 10. und 17. Dezem­ber fin­den die bei­den Weihnachts-Sonntagsverkäufe von 11 bis 17 Uhr statt. Das Ker­zen­zie­hen in der Mark­hal­le wird von Sams­tag bis Mitt­woch, 10 bis 19 Uhr und Don­ners­tag und Frei­tag, 10 bis 21 Uhr ange­bo­ten.