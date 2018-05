Weihnachtsmarkt 2018 wird attraktiver

Der Auf­takt zur Advents­zeit findet in Aarau 2018 wieder mit dem 13. Night Shop­ping am Freitag, 30. November statt. Der Weih­nachts­markt dauert ab diesem Tag bis am Sonntag, 16. Dezember. In der Markt­halle führt insieme Aarau-Lenz­burg die 42. Aus­tra­gung des Aar­auer Ker­zen­zie­hens durch.