Eben­so waren die FC Aar­au Frau­en, die Nach­wuchs­ab­tei­lung (Team Aar­gau) sowie der Ver­ein FC Aar­au 1902 (Brei­ten­sport) ver­tre­ten, um den Event um das Crowd­fun­ding-Pro­jekt für das neue Sta­di­on zu unterstützen. «Wenn der FC Aar­au überleben will und auch wie­der ein­mal in die Super League auf­stei­gen will, braucht man unbe­dingt ein neu­es Sta­di­on. Ohne neu­es Sta­di­on ist die Exis­tenz des FC Aar­au stark gefähr­det», ist für Ott­mar Hitz­feld klar. Und auch der ehe­ma­li­ge Prä­si­dent des FC Aar­au Peter Trey­er sagt am Anlass: «Es ist drin­gendst nötig, dass das Brügglifeld still­ge­legt wird. Der Stand­ort für das geplan­te Sta­di­on ist der opti­mals­te, den man sich nur vor­stel­len kann.»