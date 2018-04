«Wir sind keine Grossbank!»

Die Schöftler Drei­fach­turn­halle geriet am Samstag bei der GV der Raiff­ei­sen­bank Reitnau-Rued an die Grenzen ihrer Kapa­zität: 915 strömten aus Nah und Fern herbei, davon waren 870 Stimm­be­rech­tigt. Die Bank ist gemäss VR-Prä­si­dent Hans Ulrich Zis­wiler gewachsen. Bank­leiter Andreas Bieri durfte einen um 5,1 Pro­zent höheren Jah­res­ge­winn von 511’708 Franken ver­künden. Gewachsen ist die Bank im Hypo­the­kar­ge­schäft und bei den Kun­den­ein­lagen.

Zis­wiler äus­serte sich vor der GV zum aktu­ellen Fall von Pierin Vin­cenz. «Wenn das stimmt, bin ich masslos ent­täuscht», sagt er gege­über der Presse. In seiner GV-Rede distan­zierte er sich sehr deut­lich vom Gebahren des ehe­ma­ligen Raiff­eisen-Chefs und betonte: «Was er tat, hat nichts mit der Raiff­eisen-Bank zu tun!» Dies sahen offenbar auch die anwe­senden Genos­sen­schaf­te­rinnen und Genos­sen­schafter so, für die der Fall kein grosses Gesprächs­thema an der GV war. Hans Ulrich Zis­wiler betonte, dass die Raiff­ei­sen­bank nicht kapi­ta­lis­tisch aus­ge­richtet sei. «Wir sind keine Gross­bank!», erklärte der Prä­si­dent des Ver­wal­tungs­rats.

Einer schönen GV-Tra­di­tion fol­gend, wird nach dem geschäft­li­chen Teil ein Essen ser­viert. Da dies bei über 900 Gästen eine logis­ti­sche Pro­fes­sio­na­lität bedingt, war wieder der Gasthof zum Schützen damit beauf­tragt worden.