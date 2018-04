Zwei Künstler und ihre Symbiose in Real-Abstrakt

Auf den ersten Blick haben die Holz­skulp­turen von Sammy Deich­mann rein gar nichts zu tun mit den gegen­ständ­li­chen Ölbil­dern von Chris­toph R. Aerni. Doch beim Gang durch die gelun­gene und inspi­rie­rende Aus­stel­lung der beiden Künstler in der dafür per­fekt geeig­neten Räum­lich­keiten der Galerie Dutoit zeigen sich nach und nach Gemein­sam­keiten. Am Augen­fäl­ligsten bei einem Akt­ge­mälde von Aerni, wo im Bild eine Holz­skulptur von Deich­mann im Hin­ter­grund zu sehen ist. «Sym­biose in Real-Abs­trakt» lautet der Titel der Aus­stel­lung. Am Samstag und Sonntag war Aus­stel­lung. «Die Leute inter­es­sieren sich an der Ver­nis­sage nicht nur für den Ape­ritiv, son­dern auch für unsere Kunst», kom­men­tieren die beiden Künstler ver­schmitzt, am grossen Holz­tisch sit­zend, bei einem Glas Wein.