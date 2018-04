Zwei Leichtverletzte bei heftiger Kollision

Der Unfall ereig­nete sich am Mitt­woch, 11. April, um 12.20 Uhr auf der Haupt­strasse in Dens­büren. In einem VW Golf fuhr ein 25-jäh­riger Deut­scher vom Zen­trum her in Rich­tung Frick. Aus­gangs Dorf geriet er nach ersten Erkennt­nissen auf die Gegen­fahr­bahn und stiess dort mit einem ent­ge­gen­kom­menden Fiat 500 zusammen. Dieser über­schlug sich und kol­li­dierte dann noch mit einem Peu­geot. Die Kan­tons­po­lizei muss den genauen Ablauf noch klären.

Wäh­rend der Fahrer des VW unver­letzt geblieben war, brachte die Ambu­lanz die Lenker der beiden anderen Autos zur Kon­trolle ins Spital.