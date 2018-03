Die Argo­via Pira­tes wol­len in der neu­en Sai­son an ihren sen­sa­tio­nel­len Erfolg im Vor­jahr anknüpfen. Als Auf­stei­ger sind sie damals bis in den Final vor­ge­stos­sen, wo sie am spä­te­ren Auf­stei­ger Luzern Lions schei­ter­ten.