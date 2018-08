079 sagten Lo & Leduc und mobi­li­sierten mit ihrem Hit Fans aus der ganzen Region. Schon wäh­rend dem Kon­zert von Pascal Geiser reser­vierten sich die ersten Fans ihren Platz in den ersten Reihen. Mas­sen­weise strömten sie dann auf den Schloss­platz bis es kein Vor­wärts und Rück­wärts mehr gab und jeder war froh, dass es nicht die Markt­halle war, in die sie sich quet­schen mussten.

An den anderen Kon­zerten war es defi­nitiv gemüt­li­cher. The Gar­dener & The Tree, Frank Powers, Pascal Geiser oder auch die Auf­tritte auf der Open Stage sorgten für ein tolles Musik­fes­tival für Gross und Klein.

Fotos und Text: Sarah Künzli