Gratis-Carvelos vom TCS für Krieseneinsätze

Der TCS stellt seine Carvelo2go-Flotte kostenlos Organisationen, Firmen oder Privatpersonen zur Verfügung, die Personen auf freiwilliger Basis unterstützen wollen, welche aufgrund des COVID-19 schutzbedürftig sind, sich in Isolation oder in Quarantäne befinden. Insgesamt stehen über 300 Cargobikes der Mobilitätsakademie des TCS in 70 Schweizer Städten zur Verfügung, unter anderem in Aarau, Suhr, Brugg, Lenzburg und Baden.

Während die Massnahmen des BAG einen Abstand von zwei Metern zwischen Personen sowie eine Ansammlung im öffentlichen Raum auf maximal fünf Personen beschränken, sucht die Bevölkerung alternative Möglichkeiten, um Einkäufe und die Besorgung notwendiger Medikamente zu tätigen.

Carvelos im Dienste der Freiwilligen-Arbeit

Seit einigen Wochen hat sich vieler Orts in der Schweiz ein Moment der Solidarität entwickelt, um Risikopersonen oder mit Corona infizierten Personen zu unterstützen. Freiwillige gehen zum Beispiel für einer Risikogruppe angehörende Personen einkaufen. Solche Einsätze helfen die Ausbreitung des Virus einzudämmen und unterstützen gleichzeitig schutzbedürftige Personen dabei das tägliche Leben zu bewältigen.

Der TCS stellt für solche Einsätze ab sofort seine Carvelo2go-Flotte unentgeltlich zur Verfügung. Alle Freiwilligen, Firmen und Organisationen, die schutzbedürftige Personen oder Personen, die sich in Isolation oder Quarantäne befinden, unterstützen wollen, können eines der in der Schweiz verfügbaren Carvelo2go reservieren.

Um von diesem Angebot zu profitieren, genügt eine Anfrage an info@carvelo2go.ch. Mit über 17’000 registrierten Nutzern und 46’000 Fahrten seit ihrer Lancierung 2015 ist carvelo2go nicht nur die weltweit erste, sondern auch die grösste Sharingplattform für elektrische Cargobikes. Zur Zeit stehen über 300 Cargobikes in 70 Städten zur Verfügung.

Einhaltung der Hygienevorschriften des BAG

Um Freiwillige und ihre Kunden vor einer COVID-19-Infizierung zu schützen sind die Nutzer der Carvelos angehalten, sich ihre Hände jeweils vor und nach dem Einsatz gründlich zu waschen/ desinfizieren sowie Lenkrad, Gangschaltung, Boardcomputer, Sattel, Tragetasche und Batterie nach jeder Verwendung zu reinigen.

Genauere Infos über die Fahrzeuge an den Aargauer Standorten erhalten Sie unter www.carvelo2go.ch