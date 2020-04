Mit Sommerpneus sicherer und umweltfreundlicher unterwegs

Auch während der Coronavirus-Pandemie nehmen sich die Garagisten des Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS) Zeit für den Reifenwechsel: Unter Einhaltung der Hygienemassnahmen sorgen sie dafür, dass die Automobilisten bedenkenlos in die warme Jahreszeit starten können.

Der Wechsel von Winter- auf Sommerpneus ist für Automobilistinnen und Automobilisten nun in vielerlei Hinsicht empfehlenswert. «Im Gegensatz zum Winterreifen weisen Sommerpneus eine härtere Gummimischung auf. Dadurch halten die Reifen den warmen Temperaturen ideal stand. Der Bremsweg ist kürzer, die Haftung besser und man profitiert von einem höheren Fahrkomfort», erklärt Markus Peter, Leiter Technik & Umwelt beim AGVS.

Ein weiterer Unterschied zeigt sich beim Profil der Reifen: Bei Regen oder bei nasser Fahrbahn verdrängen Sommerpneus das Wasser in der Regel wirksamer als Winterreifen, was die Sicherheit spürbar erhöht. «Dank des geringeren Rollwiderstands wird zudem weniger Treibstoff verbraucht, womit Automobilistinnen und Automobilisten Kosten sparen und den CO2-Ausstoss reduzieren.»

Informationen über die wesentlichen Eigenschaften liefert die europaweit eingesetzte Reifenetikette. Sie ist seit dem 1. August 2014 in der Schweiz obligatorisch und zeigt die Werte für den Rollwiderstand, die Nasshaftung sowie die Rollgeräusche auf.

Die meisten Werkstätten der Schweizer Garagenbetriebe sind auch während der Coronavirus-Pandemie für ihre Kundinnen und Kunden da und haben geöffnet. «Unter Einhaltung der Hygienevorschriften nehmen sich die Mitarbeitenden Zeit für Wartungsarbeiten sowie die Demontage und Montage der Reifen », unterstreicht Markus Peter.

Wer nicht persönlich in die Werkstatt will, dem bieten zahlreiche Betriebe gar einen Hol- und Bringservice an. Schlüsselboxen, abgetrennte Bereiche und der Einsatz von Desinfektionsmitteln bei der Fahrzeugübergabe sind weitere Massnahmen, die zur Sicherheit der Mitarbeitenden sowie der Kundinnen und Kunden beitragen. Der Reifenwechsel bietet sich ausserdem an, um die Fahrwerkkomponenten überprüfen zu lassen. «Ob Bremsen, Lenkung, Radaufhängung oder Stossdämpfer: Die Garagisten kontrollieren diese Komponenten und können allfällige Mängel gleichzeitig mit dem Pneuwechsel beheben. So sind Automobilistinnen und Automobilisten optimal auf die warme Jahreszeit vorbereitet.»

Übrigens: Einen vorgeschriebenen Zeitpunkt für den Reifenwechsel gibt es hierzulande nicht. Der AGVS empfiehlt, die Winterreifen gemäss der Faustregel O bis O zu fahren – von Oktober bis Ostern. «Die zwei bis drei Wochen rund um die Feiertage eignen sich ideal für den Wechsel, auch in der aktuellen Lage.»