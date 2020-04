Neues Angebot für UnternehmerInnen

Das Interesse war gross: beim ersten «online Kaffee» haben sich Unternehmerinnen und Unternehmer verschiedenster Branchen eingeklickt. Das Bedürfnis eines virtuellen Austauschs kristallisierte sich bei einer Umfrage von Aarau Standortmarketing heraus.

Das erste «online Kaffee» vom vergangenen Donnerstagmorgen hat Anklang gefunden. Die Initiatorinnen Danièle Turkier, Aarau Standortmarketing und Emilie Etesi, amplilabs haben es nicht anders erwartet. «Gerade in der aktuellen Situation ist ein Austausch unter Gleichgesinnten unglaublich wichtig – wir wollen mit dem «online Kaffee» eine einfache Möglichkeit dafür anbieten », meint Danièle Turkier. Für die Teilnahme klicken sich Interessierte zum angegebenen Zeitpunkt auf mit genannten Zoom-Link ein und nehmen somit unkompliziert via Computer oder Tablet teil.

Austausch ist gewünscht

Aarau Standortmarketing ist es ein Anliegen, seinen Partnern und Mitgliedern wo immer möglich zur Seite zu stehen. Mit einer breiten Umfrage wurden deshalb Aarauer Detaillisten, Dienstleister und Gastrobetriebe angefragt, in welcher Form eine Unterstützung gewünscht ist. Das Echo war eindeutig: der Austausch unter Gleichgesinnten wird als besonders wichtig gewertet, um zu erfahren wie es anderen in dieser Situation ergeht und um sich nicht ganz so allein zu fühlen in dieser, für Viele schwere, Zeit.

Weiterbildung inklusive

Eine Besonderheit des «online Kaffee» bildet jeweils ein Themenblock, welcher als Weiterbildung konsumiert werden kann. Beim ersten virtuellen Treffen war dies: «Soziale Medien: Basic Dos & Don’ts». Die Aarauer Social Media Spezialistin Sara Fischer zeigte den Teilnehmenden die Dos and Don’ts auf Facebook und Instagram und vermittelte somit, wie man mit deren Einsatz näher an die Kundschaft kommt und diese zielgerichtet erreicht.

Das «online Kaffee» soll sich etablieren und alle zwei Wochen, jeweils am Donnerstagmorgen um 9 Uhr angeboten werden. Der nächste Termin ist der 30. April. Interessierte können sich per mail@aarauinfo.ch anmelden. Der Link für die Teilnahme wird anschliessend zugestellt. Aarau Standortmarketing freut sich auf weitere Besucher. Die Teilnahme ist kostenlos.

Bei Fragen oder für weitere Informationen steht Ihnen das Team von aarau info gerne zur Verfügung.