Der Aarauer Altstadtlauf findet erst 2021 wieder statt

Eigentlich hätten am 13. Juni die Läuferinnen und Läufer zum sechsten Mal die Gassen der Aarauer Altstadt erobern sollen. Doch daraus wird nichts. Die Organisatoren mussten den Aarauer Altstadtlauf aufgrund der Coronakrise um ein Jahr auf den 29. Mai 2021 verschieben.

Die Flyer und Plakate waren gedruckt, die neuen Kooperationen für den Lauf aufgegleist und das gesamte Team war voller Tatendrang, um ab Mitte März mit der Bewerbung der sechsten Ausgabe des Aarauer Altstadtlaufs zu beginnen. Doch in diesem Jahr wird in der Aarauer Altstadt kein Startschuss fallen. «Wir haben die Situation in den letzten Wochen aufmerksam verfolgt. Bis zuletzt hatten wir natürlich darauf gehofft, dass wir den Lauf am 13. Juni durchführen können», sagt Kurt Röthlisberger, Präsident des Vereins Aarauer Altstadtlauf.

«Doch nach dem Bundesratsentscheid von letzter Woche war klar: Wenn das Veranstaltungsverbot erst im Juni schrittweise gelockert wird, besteht keine Chance, dass wir den Aarauer Altstadtlauf mit mehr als 1000 Teilnehmern wie geplant durchführen können. Die Sicherheit der Läuferinnen und Läufer geht vor und deshalb haben wir uns schweren Herzens entschieden, den Lauf um ein Jahr zu verschieben.»

Anmeldungen bleiben gültig

Die Vorbereitungsarbeiten für den Aarauer Altstadtlauf waren aber nicht vergebens. Viele Konzepte und Ideen, die in diesem Jahr erstmals umgesetzt worden wären, kommen nun im nächsten Jahr zum Einsatz. Am 29. Mai 2021 wird es soweit sein. Dann findet der sechste Aarauer Altstadtlauf mit einem Jahr Verspätung statt. «Wir sind überzeugt, dass die Verschiebung die beste Option war und wir im nächsten Jahr kurz vor der Fussball Europameisterschaft ein tolles Lauffest in der Aarauer Altstadt feiern können», so Kurt Röthlisberger.

Für alle Läuferinnen und Läufer, die sich bereits für den Aarauer Altstadtlauf angemeldet haben, haben die Organisatoren eine Lösung gefunden: Mit der Firma «race result», die am Aarauer Altstadtlauf für die Anmeldung und Zeitmessung zuständig ist, wurde vereinbart, dass die bereits angemeldeten Läufer direkt für die Ausgabe vom 29. Mai 2021 angemeldet bleiben. Und auch für alle anderen Laufbegeisterten ist die Anmeldung für den Lauf im kommenden Jahr ab sofort geöffnet.