Die Dienstleistungen des Stadtbüros Aarau können ab sofort in einem Live- Chat auf der städtischen Webseite www.aarau.ch in Anspruch genommen werden. Die Stadt Aarau bietet die zusätzliche digitale Dienstleistung unabhängig vom Corona-Virus an.

aarau info hat bei Nadine Marra, Leiterin Stadtbüro Aarau persönlich nachgefragt:

Frau Marra, eine gute Idee mit dem Live Chat-Onlineschalter! Was hat die Stadt bewogen, diese neue Leistung einzuführen?

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unsere Online-Dienste stetig zu optimieren. Mit dem Live Chat-Onlineschalter können wir virtuell mit den Kundinnen und Kunden kommunizieren und dabei trotzdem gleichzeitig einen persönlichen Kontakt pflegen.

Was denken Sie, zu welchen Themen wird diese Art der Beratung vor allem genützt?

In einer ersten Phase steht der Live Chat-Onlineschalter für die Dienstleistungen des Stadtbüros zur Verfügung. Das heisst, der Live-Schalter kann bspw. für Anfragen in den Bereichen Einwohnerkontrolle wie An- und Abmeldungen und Umzüge, Einbürgerungen, Hundekontrolle, aber auch für Fragen allgemeiner Natur genützt werden. Der Vorteil der Live-Beratung ist, dass Dokumente ohne physischen Besuch im Stadtbüro ausgetauscht und Formulare, Informationen auf Webseiten etc. direkt gezeigt werden können.

Von welcher Zielgruppe?

Unsere Zielgruppe sind vorab die Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Aarau, aber natürlich generell alle Personen, die wie bspw. im Zusammenhang mit dem Fundbüro mit dem Stadtbüro Kontakt haben.

Mussten die MitarbeiterInnen speziell geschult werden dafür?

Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind kundenorientiert und beraten täglich am Schalter und am Telefon. Wir sind zur Anwendung des Services aber selbstverständlich noch zusätzlich geschult worden.

Der Live Chat-Onlineschalter wird nach dem Lockdown weiterhin angeboten. Glauben Sie, dass er dann auch noch genützt wird?

Ja, auf jeden Fall. Der Live Chat-Onlineschalter bietet allgemein eine tolle Dienstleistung, die nach ersten Erfahrungen voraussichtlich auch auf andere Bereiche der Stadtverwaltung ausgedehnt werden soll.

Aarauerinnen und Aarauer werden zudem gebeten, die aufgrund der ausserordentlichen Lage angepassten Öffnungszeiten des Stadtbüros zu beachten:

Montag bis Freitag, 8.00 bis 11.30 Uhr | 14.00 bis 17.00 Uhr

Samstag, 9.30 bis 11.30 Uhr (jeden 1. und 3. Samstag im Monat);

Live-Chat von Montag bis Freitag, 8.00 bis 11.30 Uhr | 14.00 bis 17.00 Uhr.

Weitere Informationen sind auf www.aarau.ch erhältlich.