Et Voilà – der Einkauf wird erledigt

Was ist Trinamo?

Die Cafeteria Careum, Bikes2Go, die Textilzone Aarau, Mojo Food Take Away in Aarau oder das Hotel Ascott in Rombach. Das sind nur einige wenige von gesamthaft 50 Betrieben im ganzen Kanton, bei denen die Trinamo AG bewusst versteckt dahintersteht.



«Unsere Klienten sollen sich mit den Betrieben, für die sie arbeiten identifizieren, nicht mit Trinamo selbst», so Reto Schaffer. Hauptaufgabe der Trinamo AG ist die Integration beziehungsweise die Reintegration in den Arbeitsmarkt.



So bietet die Trinamo AG in Aarau, Lenzburg, Wohlen, Möhlin, Rheinfelden, Baden, und Wettingen Werkstätten und Einsatzplätze in verschiedenen Segmenten an. Dort werden im Bereich der Arbeitsmarktlichen Massnahmen (AVIG), Massnahmen im Auftrag der IV-Stellen und im Auftrag der Gemeinden für Sozialhilfeempfangende sowie Geschützte Arbeitsplätzen für Menschen mit einer Leistungseinschränkung angeboten.



Im April 2019 ist aus der Trinamo AG das junge Spinn-off «one11» entstanden. one11 bildet lokale Communities und ermöglicht den Menschen eine neue Form des Zusammenlebens und vor allem eine neue Form des Älterwerdens.



Mehr Infos unter: www.one11.ch