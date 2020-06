Der TCS hilft bei den Ferienvorbereitungen

Nach der Coronakrise werden voraussichtlich wieder mehr Leute mit ihrem Auto verreisen. Unterschiedliche Vorschriften und Einreisebestimmungen machen die bevorstehende Reisevorbereitung nicht einfach. Der TCS steht helfend zur Seite.

Die Sommer-Ferien sind nicht mehr sehr fern. Nach der Coronazeit ist das eigene Fahrzeug das bevorzugte Reisemittel. Jetzt gilt es, die nötigen Vorbereitungen zu treffen. Der TCS hat einige wertvolle Hinweise zusammengestellt die mithelfen, die Reise im In- und Ausland zu einem unbeschwerten Vergnügen zu machen.

Ein- und Ausreisevorschriften studieren

Vor der Abreise sollten die aktuellen Ein- und Ausreisevorschriften des Ziellandes sowie der Durchfahrtsländer konsultiert werden. Empfehlenswert sind die vertrauenswürdigen Seiten der Automobilclubs oder Regierungen. Einige Wochen vor der Abreise sind die erforderlichen Reisedokumente wie Pass, ID auf ihre Gültigkeit zu überprüfen. Müssen neue Papiere beantragt werden, sollte eine grössere Vorlaufzeit berücksichtigt werden. Die Reiseversicherung des TCS, der ETI-Schutzbrief hilft bei vorgesehenen Ereignissen im In- und Ausland, dies vor und während der Reise für personen- und fahrzeugbezogenen Leistungen. Das Mitführen der grünen Versicherungskarte ist auch wenn nicht obligatorisch sehr empfehlenswert und kann bei der Motorfahrzeugversicherung kostenlos beantragt werden.

Zusatzausrüstung im Auto mitführen

Die ausländischen Polizisten stützen sich in der Regel bei Fahrzeugkontrollen auf die Gesetzgebung ihres Landes ab. Der TCS empfiehlt daher folgende Zusatzausrüstung für das Fahrzeug: CH-Kleber, Sicherheitswesten (für alle Passagiere), Pannendreieck und Reiseapotheke. Die Formalitäten und Länderinformationen für über 200 Reiseziele können auf der TCS-Webseite unter www.tourismustcs.ch heruntergeladen werden.

Je nach Reiseroute ist es ratsam, für gebührenpflichtige Reiseabschnitte das notwendige Kleingeld oder Kreditkarten bereitzuhalten. Die Autobahnen in den Nachbarländern Frankreich, Italien und Österreich sind gebührenpflichtig.

Telepass: Zahlen ohne anzuhalten

Mit dem Telepass, die elektronische Mautbox, kann man ohne anzuhalten an den signalisierten Durchgängen durchfahren. Seit Mitte 2018 ist der Telepass nicht nur für Italien, sondern auch für Frankreich, Spanien und Portugal gültig.

Die Zahlung mit Telepass hat viele Vorteile: Benutzung der speziellen Fahrbahnen für Telepass (gelbe Spur). Durchfahrt der Mautstationen ohne Anhalten. Einfache Bezahlung der Maut über die Kreditkarte. Vereinfachte Einfahrt und Nutzung von über 500 Parkhäusern in Städten und Flughäfen in Italien.

Mit dem praktischen Telepass werden die Mautgebühren automatisch erfasst und vom TCS monatlich über die erfasste Kreditkarte verrechnet. In der TCS-Kontaktstelle in Birr können Sie den Telepass mieten und diesen sofort aktiviert mitnehmen.

Viacard

Die Viacard ist ein weiteres Mittel zur Bezahlung der Gebühren auf italienischen Autobahnen. Die TCS Kontaktstelle Aargau bietet Karten zu € 50.– und € 75.– an, welche in Schweizer Franken erworben werden können. Die Höhe der Gebühren in Italien kann auf der TCS-Webseite www.tcs.ch unter Reiseroutenplanung berechnet werden.

A-Vignetten

Auf österreichischen Autobahnen benötigt jedes Motorfahrzeug bis 3.5 Tonnen eine Vignette. Diese sind zeitlich beschränkt gültig. Die TCSKontaktstelle Aargau in Birr bietet die österreichischen Autobahnvignetten mit einer Gültigkeitsdauer von 10 Tagen, zwei Monaten oder 1 Jahr für PW und für Motorräder.

Schadstoffplakette

Vor allem im süddeutschen Raum sowie im Ruhrgebiet ist in vielen deutschen Städten eine sogenannte Umweltzone eingeführt worden, die nur mit einer «Schadstoffplakette » befahren werden kann. Auch ausländische Fahrzeuge benötigen eine solche Plakette. Die unlimitierte Plakette ist in ganz Deutschland und somit in allen Städten gültig, die Umweltzonen eingeführt haben.

Schadstoffplaketten für Autos mit schweizerischen Kennzeichen sind bei der TCS-Kontaktstelle in Birr bestellbar. Die ausgestellte Schadstoffplakette gilt nur für das betreffende Auto gemäss Fahrzeugausweis. Selbstverständlich kann auch diese bequem über den TCS-E-Shop bestellt werden. Auch weitere europäische Länder haben sogenannte Umweltzonen eingeführt. Informationen finden Sie unter www.tourismustcs.ch.

Sämtliche Reiseversicherungen, Zusatzausrüstungen für das Fahrzeug wie auch alle Vignetten und der Telepass können in der TCS-Kontaktstelle Aargau in Birr erworben werden. TCSMitglieder erhalten auf das gesamte Shopsortiment (ohne Vignetten und Mautkarten) 10 Prozent Rabatt.