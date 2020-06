Eine neue Gastgeberin in der Kettenbrücke Aarau

Das Hotel Kettenbrücke in Aarau erhält per 1. Juli 2020 eine neue Direktorin: Theresia Sokoll übernimmt die Führung des 2016 neu eröffneten Viersterne-Hauses und soll frischen Wind in das beliebte Geschäfts- und Stadthotel bringen.

Theresia Sokoll heisst die neue Gastgeberin, die ab 1. Juli die Gäste des Hotel und Restaurant Kettenbrücke empfängt. Die 46-Jährige ist bereits seit 30 Jahren in der Hotel- und Gastronomie- Branche tätig und kennt die Aargauer Gastroszene in all ihren Facetten. Von 2008 bis 2014 war sie im Hotel aarau-WEST mit Golfrestaurant in Oberentfelden tätig. Nach vier Jahren Leitung der Gastronomie der aarReha Schinznach AG folgt nun ab dem 1. Juli die nächste spannende Herausforderung in der Kettenbrücke Aarau.

Eine Gastgeberin mit Herzblut

Die Inhaber Werner Eglin und Stefan Wetzel freuen sich darüber, dass erneut eine engagierte Frau das Kettenbrücke-Ruder übernimmt. Stefan Wetzel: «Mit Theresia Sokoll haben wir eine Gastgeberin mit Herzblut gefunden, die uns von der ersten Begegnung mit ihrer Zielstrebigkeit, ihrer Fachkompetenz und ihrer gewinnenden Art überzeugt hat».

Die designierte Direktorin ist gebürtige Österreicherin, mit Ex-Fernsehmann Michael Sokoll verheiratet, sie hat zwei Kinder und wohnt im Seetal. Sie freut sich sehr auf die Rückkehr in die Hotellerie: «Mit der Kettenbrücke in Aarau geht ein Traum in Erfüllung, auf den ich in den letzten Jahren hingearbeitet habe». Dazu gehört auch ein Nachdiplomstudium HF Hotelmanagement zur Dipl. Hotelmanagerin NDS HF, das sie mit Bravour und einem Sonderpreis für die beste Diplomarbeit ihres Jahrgangs abgeschlossen hat.

Theresia Sokoll soll nun das nächste Kapitel der bereits erfolgreichen Geschichte der Kettenbrücke schreiben und gemeinsam mit dem Team und den Gästen die Zukunft dieses historischen Hauses weiter gestalten. Dies vor allem in den aktuell herausfordernden Corona-Zeiten. Seit den Lockerungen von Mitte Mai sind sowohl Hotel wie auch Restaurant für die Gäste wieder geöffnet.