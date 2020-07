Ab sofort gibt es heisse Menüs «Ufem Chalt»

Am Sonntag wurde die Bergwirtschaft «Ufem Chalt» eröffnet. Viel mehr Gäste als erwartet liessen sich bei schönem Wetter auf der Terrasse und im Innern der Holzkonstruktion bewirten, die im Pavillonstil neu gebaut wurde. Zusätzliche Tische waren nötig. Der Generationenbetrieb der Familie Müller meisterte die Feuertaufe dank vollem Einsatz mit Bravour.

Was für ein Start! Die Bergwirtschaft «Ufem Chalt» platzte am Eröffnungstag schier aus allen Nähten. Am Sonntag um die Mittagszeit mussten nach und nach zusätzliche Tische und später auch Festbänke aufgestellt werden, um den grossen Ansturm zu meistern. Der Generationenbetrieb der Familien Rudolf Müller und Michael Müller legte einen Traumstart hin. Viel Lob gab es von den Gästen für die wunderschöne Holzkonstruktion der neu gebauten Wirtschaft. «Wieviele Leute heute da waren, können wir nicht sagen, aber normalerweise bietet unsere Bergwirtschaft drinnen und auf der Terrasse insgesamt 62 Sitzplätze», erklärt Katja Müller.

Das Team «Ufem Chalt», von links: Katja Müller, Andrea Müller, Renate Rykart, Margreth Müller, Ruedi Müller und Michael Müller – es fehlt: Chantal Müller

An drei Tagen bedient, sonst Selbstbedienung mit «Alkohol-Buzzer»

Organisation und Verantwortlichkeit liegen bei Katja und Margreth Müller. Sie und ihr Familien-Team werden die Bergwirtschaft täglich zu einem guten Teil in Selbstbedienung offen halten. Bedient ist «Ufem Chalt» mittwochs von 14 bis 18 Uhr, freitags von 16 bis 23 Uhr und sonntags von 9 bis 18 Uhr. Wer zu Selbstbedienungszeiten Alkohol bestellen will, ein Bier aus Bottenwil zum Beispiel oder ein Bio-Wein vom hauseigenen Weinberg, der drückt auf den «Alkohol-Buzzer». «Dann kommt schnell jemand von der Familie vorbei zum Servieren», erklärt Katja Müller. In der Bergwirtschaft befindet sich auch der Hofladen mit eigenen Produkten.

Der Start ist geglückt

«Es hat alles geklappt, wir hatten sehr viel zu tun, aber das hat uns allen viel Freude bereitet », zog Margreth Müller am Ende des Eröffnungstages eine durchwegs positive Bilanz. Die Wartezeit für die Gäste sei im Rahmen geblieben und keines der angebotenen Produkte der Speisekarte sei ausgegangen. Sonntags wird ein Menü gekocht. Dieses und auch das jeweilige Gastgeber- Team ist jederzeit auf der Homepage www.ufemchalt.ch zu finden.