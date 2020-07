Spannende Filmabende unter freiem Himmel

Das stimmungsvolle und abwechslungsreiche Aarauer OpenAir Kino gibt es dieses Jahr wieder vom 16. Juli bis 31. August auf der Pferderennbahn im Schachen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Einem schönen Kinoabend steht also nichts im Weg.

Emotionale Momente voller Witz, Spannung und Romantik – die vielfältigen Filmwelten ziehen die Zuschauer immer wieder in ihren Bann. Die Open Air Kino Saison 2020 startet in Aarau am Donnerstag, 16. Juli mit dem Film «Das perfekte Geheimnis» auf der Pferderennbahn in Aarau. Die Filmabende finden bei jedem Wetter statt – ausser bei Sturm. Gestartet wird jeweils um 18.30 Uhr mit der Öffnung der OpenAir Restauration. Die Abendkasse öffnet um 19 Uhr und die Vorführungen beginnen mit dem Eindunkeln.

Neu: ermässigte Tickets ausschliesslich online Tickets kosten regulär 16 Franken – mit der Coop Supercard 12 Franken. Vergünstigte Tickets, unter Angabe der Coop Supercard, sind neu nur noch online erhältlich und in einer limitierten Anzahl. Über Ticketcorner und an der Abendkasse ist die Coop-Vergünstigung nicht möglich.

Empfehlung des OpenAir-Kino-Betreibers

«Mindful» ist eine kostenlose Check-in-App, mit oder ohne Kontaktdatenpflicht! So kann mitgeholfen werden, die COVID-19-Pandemie in der Schweiz zu kontrollieren und eine zweite Welle zu verhindern. Viele Unternehmen aus der Gastro-, Unterhaltungs- und Freizeit-Szene haben sich bereits für die digitale Check-in-Lösung entschieden. Um sich anzumelden, lädt der Gast einmalig die «Mindful App» herunter. Nach Öffnen der App erfolgt keine Registrierung mit persönlichen Daten. Der Gast akzeptiert lediglich, später eine Push-Nachricht zu erhalten, falls sich in seinem Umfeld ein positiv getesteter Kunde aufgehalten hat: 100% anonym