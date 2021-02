Die Kaufmann Motos AG zieht von Muhen nach Safenwil | Der Landanzeiger

Nach gut einjähriger Bauzeit konnte der 38-Jährige Stefan Kaufmann in den letzten Wochen seinen neuen Betrieb an der Köllikerstrasse 7 in Safenwil einrichten und beziehen. Im Jahr 2013 trat Stefan in den Betrieb seines Vaters Hans-Ruedi ein und im Jahr 2015 konnte er diesen zusammen mit seiner Frau Simone übernehmen.

Kaufmann Motos AG, früher in Muhen im Schwabistal beheimatet, war schon immer ein Begriff in der Motorradszene. Vater Hans-Ruedi Kaufmann hatte schon früh auf die italienischen Marken Ducati, Moto Morini, MV Agusta gesetzt und damit den «Japanern» die Stirne geboten. Stefan Kaufmann seinerseits setzt in seinem neuen Betrieb auf die geschichtsträchtige Marke MV Agusta. Da klingelts doch selbst bei nicht Motorrad Fans. Der Italiener Giacomo Agostini gewann zwischen 1966 und 1975 nicht weniger als 15 Weltmeistertitel, davon 13 Titel in verschiedenen Klassen für MV Agusta.

Spezielles für die 16-Jährigen

Seit 2018 hat Stefan Kaufmann auch die Marke F.B Mondial im Programm. Die aufregend designten Motorräder sind für die 16-Jährigen, die ab diesem Jahr 125 Kubiker fahren dürfen, etwas ganz Besonderes. Selbstverständlich werden auch die langjährigen Kaufmann-Kunden ihre Ducati, MV Agusta und Moto Morini Schmuckstücke nach Safenwil zum Service bringen können. Kaufmann ist zufrieden. Auch wenn Covid-19 noch immer das Geschehen beherrscht sagt Kaufmann: «Am 1. Februar eröffnen wir offiziell, allerdings ohne Fest. Showroom, Werkstatt und Ersatzteillager haben wir jetzt in einem Gebäude. Somit können wir unsere Kundschaft noch besser und effizienter bedienen.»