Grosses Jubiläum für Dieter Siegrist | Der Landanzeiger

Die Mazda-Garage Aerni AG Automobile in Safenwil hat heuer gleich zwei runde Jubiläen zu verkünden. Während die Mazda-Garage ein halbes Jahrhundert alt wird, feiert der langjährige Mitarbeiter Dieter Siegrist gleichzeitig sein 20-Jähriges.

Seine berufliche Laufbahn startete Dieter Siegrist 1989 – als auszubildender Automonteur. Schon damals arbeitete er mit der Marke Mazda. 2001 ergänzte er das Aerni-Team als Automechaniker. In den darauffolgenden Jahren eignete er sich ein breites Know-how an. Durch kontinuierliche Weiterbildungen und Kurse ist er zu einem unverzichtbaren Teammitglied geworden. Dieter Siegrist trifft man vor allem in der Werkstatt an. Hier ist sein Zuhause. Die Freude an den Fahrzeugen ist bis heute geblieben. «Sie sind einfach zu Computern auf Rädern geworden», erklärt er lachend. Die Anforderungen an seine Arbeit durch die Elektronik und die Digitalisierung seien über all die Jahre stark gewachsen. Siegrist: «Nahezu alle Komponenten im Fahrzeug sind heute miteinander vernetzt. Zum Teil sind die Fahrzeuge auch direkt mit dem Internet verbunden. Hat man früher ins Werkstatthandbuch geschaut, findet man die benötigten Informationen heute im System. Das Notebook ist dabei ein unverzichtbares Arbeitsgerät.»

Familiärer Traditionsbetrieb

«Das Aerni-Team setzt sich aus fünf Personen zusammen. Hier fühlt man sich wie in einer Familie. Das passt einfach», sagt Dieter Siegrist froh. Zu seinen Aufgaben gehören etwa Wartungen, Diagnosen, das Erstellen von Offerten für Motorfahrzeugkontrollen und die Bereitstellung von Ersatzwagen. Jeder Tag sei anders. Stets herausfordernd und abwechslungsreich. Besonders freut sich Dieter Siegrist auf die zunehmende Elektrisierung bei Mazda. Mit dem Mazda MX-30, Mazdas erstem reinen Elektrofahrzeug, hat er das Heu jedenfalls schon mal auf der gleichen Bühne. Seine Freizeit widmet Dieter Siegrist seiner Frau, den Hunden – einem Malteser und zwei Bolonka Zwetna – und dem gemeinsamen Haus am Hallwilersee. Im Winter fährt er gerne Ski. «Man könnte Mazda zwar langsam auch als mein Hobby bezeichnen», schmunzelt der sympathische Dieter Siegrist und wendet sich wieder der Arbeit zu. Volle Fahrt ins 2021 Den Fuss von der Bremse, den Blick nach vorne gerichtet, die Zukunft als elektrisierendes Erlebnis. Mit diesem Sinnbild feiert die Aerni AG Automobile ihr 50-jähriges Bestehen. Trotz Einschränkungen für Veranstaltungen lässt sich der Familienbetrieb die Freude am Feiern nicht nehmen. Auf die Kundschaft wartet nämlich eine attraktive Aktion. Infos folgen.