Der Schnee von gestern | Der Landanzeiger

Was wie ein Streifen Kunstschnee aussieht, ist in Tat und Wahrheit der mickrige Rest, der Langlaufloipe Kalthof-Wiliberg. Diese war vom 1. bis 28. Januar in Betrieb und hat so viele Leute auf den Wiliberg gelockt, wie noch nie in der 37-jährigen Geschichte der Loipe. Der Wetterumbruch mit Regen und wärmeren Temperaturen hat dafür gesorgt, dass die Loipe schnell weich und unbefahrbar wurde. Trotzdem zieht der Langlaufverein Kalthof-Wiliberg ein positives Fazit der Saison 2020/21.

Das neue Loipenfahrzeug hat sich bewährt und der riesige Einsatz der Loipencrew und der vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer gelohnt. Wer weiss, vielleicht gibt der Winter im Februar noch eine Zugabe?