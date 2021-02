Auch in der Suhre Garage AG wirds elektrisch | Der Landanzeiger

Gerade in der jetzigen Zeit hat der Spruch «Nichts ist so beständig wie die Veränderung» eine ganz besondere Bedeutung erhalten. Insbesondere bei den Autos wird die Digitalisierung grossgeschrieben. Dies weiss auch der Geschäftsführer der Suhre Garage AG in Schöftland Hannes Roth. «Ja, es ist unglaublich wie sich die Zeiten und die Ansprüche der Kundschaft in den letzten zehn Jahren gewandelt haben», so Roth. Vor zehn Jahren konnte Roth Junior den Betrieb seines Vaters Hannes Roth als Geschäftsführer übernehmen. Ein neuer Showroom, ein Logistikbereich, eine neue Waschstrasse und viel neues Equipment in der modernisierten Werkstatt liessen den Betrieb stetig wachsen. Die Suhre Garage beschäftigt mittlerweile 19 Angestellte und der Betrieb wächst weiter. Hannes Roth sagt dazu: «Wir konnten anfangs Jahr die A-Vertretung für die VW Nutzfahrzeuge übernehmen. Zudem steigt der Bedarf an Elektroautos stetig.» Für beide Bereiche muss in naher Zukunft neuer Platz und entsprechendes Equipment bereitstehen. Die Planung neuer Gebäulichkeiten ist in vollem Gange.

Die Zukunft wird elektrisch

Immer mehr etablieren sich die Elektrofahrzeuge. Auch die Suhre Garage AG hat die ersten Exemplare des vollelektrischen VW ID.3 ausgeliefert. Weitere Modelle, auch solche im Nutzfahrzeugbereich, werden folgen. Hannes Roth gesteht, dass er schon noch einer der Männer ist, die Benzin im Blut haben. Der Beweis: Hannes Roth besitzt und fährt die schnellste Badewanne der Welt. Steht so im Guinnessbuch der Rekorde. Zugleich sagt er aber auch: «Elektroautos sind die Zukunft.» Im Moment wird heftig an der Weiterentwicklung der Energiespeicher gearbeitet. «Man wird Wege finden, welche die heutige Selbstverständlichkeit des Reisens mit einem Verbrenner-Motor bei weitem übertreffen werden.»