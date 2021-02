Schweiz – EU: Sofortiger Abbruch der Verhandlungen | Der Landanzeiger

Wir brauchen Staatsanwälte und Bundesrichter, die nach Brüssel gehen, die haben Kenntnisse und Erfahrungen mit unserer Eidgenossenschaft. Schade, dass uns die Mentalität der alten Eidgenossen fehlt, die würden nur einmal nach Brüssel gehen.

Ich möchte einmal wissen, was für eine Delegation nach Brüssel geht. Die EU ist ein aufgeblähtes, bürokratisches Gebilde. Die Schweiz ist neutral und wird dies bleiben, und das geben wir einfach nicht her. Wenn ich diese Entscheide vom Bundesrat sehe, die während der Corona-Pandemie gemacht werden, ist das ein Hin und Her.

In verschiedenen Kantonen müssen die einen schliessen, andere, die in derselben Branche tätig sind, können offen haben. Wo ist hier die Logik? Das geht doch einfach nicht. Das mahnt mich an die Verhandlungen seit 7 Jahren mit der EU, auch ein ewiges Hin und Her. Die EU hat ca. hundert Juristen, Anwälte etc. Da kommt die kleine Schweiz nicht dagegen an. Wir werden schon lange von Brüssel bemitleidet.

Es braucht eine kleine Gruppe von Staatsanwälten und Bundesrichtern, die müssen einmal diesen Diktatoren in Brüssel erklären, dass die Schweiz neutral ist und bleibt. Das Schweizervolk kann noch abstimmen, ob wir alle Rechte verlieren wollen und uns einer Diktatur unterordnen wollen. Hier gibt es nichts zu diskutieren. Einzelpersonen nach Brüssel zu schicken, ist falsch.

Die in Brüssel haben schon lange gemerkt, dass wir Schwierigkeiten haben professionell aufzutreten. Es gibt nur eines: Klar definierte Verhandlungen mit Brüssel führen und die 7-jährigen Verhandlungen beenden.

Es braucht Leute wie Boris Johnson und Thierry Burkhart

Diese haben wir in unserer Regierung, man muss sie nur begrüssen. Die Zeit ist jetzt günstig, um solche Verhandlungen zu führen. Wenn jetzt nichts getan wird, sollte man dem Bund das Geld für solche Verhandlungen sperren.

«Thierry Burkhart fordert den sofortigen Verhandlungsabbruch mit der EU.» Solche Leute sind nötig.

Brüssel sieht in Boris Johnson den Feind der EU. In der Schweiz übernehmen die Medien bereitwillig alle Feindbilder über den englischen Premierminister.

Dieser Kritik antwortet ein neues Buch, das Johnsons Regieren und die ihn dabei leitenden Grundsätze in den Mittelpunkt stellt. Es zeigt, dass Boris Johnson mit dem Brexit keineswegs bloss eine Kuriosität geschaffen hat. Er setzt damit vielmehr ein Vorhaben um, das die Geschichte Europas in neue, weit weniger der zentralistischen Bürokratie unterworfene Bahnen lenken dürfte.

Es wäre an der Zeit, das Schweizervolk einmal ehrlich aufzuklären, worum es eigentlich mit der EU geht und nicht nochmal weitere 7 Jahre um den Brei herum zu reden. Die aktuellen Informationen an die Schweizer Bürger sind immer spärlich. Kann «Bundes-Bern» dem Schweizervolk zumuten, die Neutralität leichtsinnig aufs Spiel zu setzen?

Die Schweiz muss die Schweiz bleiben

Es ist ein neuer Weg, den unser Land im Verhältnis zur EU beschreiten würde; und dieser ist unumkehrbar.

Die im Abkommen vorgesehene umfassende «Guillotine-Klausel» führt dazu, dass es für die Schweiz faktisch keinen Ausweg aus dem Rahmenabkommen mehr gibt – es sei denn, wir würden der EU beitreten, was für unser neutrales Land nicht in Frage kommt (das wäre der Untergang der Schweiz).

Ein Verhandlungsabbruch bedeutet nur das Eingeständnis, dass neue Handelsverträge und ihre Vorteile nicht zu Lasten der Mitbestimmungsrechte und unserer demokratischen Institutionen gehen dürfen.

Diese Betrachtung zeigt klar: Das wahre Problem des Rahmenabkommens ist der Verlust unserer Souveränität. Es würde die bewährten helvetischen Prozesse in allen wichtigen Politikbereichen verändern. Ob Arbeitsrecht, Wirtschaftsrecht oder Zuwanderung: Wichtige Entscheide würden letztlich in Brüssel respektive im Streitfall von Richtern der EU gefällt. Sie gäben den Rahmen vor, in welchem die hiesigen Institutionen Politik machen müssen. Die in der Schweiz gewählten – und abwählbaren – Behörden würden faktisch zu «Erfüllungsgehilfen», die verpflichtet wären, europäisches Recht in inländisches Recht zu überführen.

Der Souveränitätsverlust bedeutet letztlich weniger Mitbestimmung für jede Bürgerin und jeden Bürger unseres Landes. Das Rahmenabkommen schwächt die Demokratie und die Institutionen der Schweiz. Die Schweiz kann zwar über jede Anpassung einzeln beschliessen – das Referendumsrecht bleibt gewahrt. Sie bleibt somit grundsätzlich frei, neues europäisches Recht nicht zu übernehmen, sie muss dann allerdings «verhältnismässige Ausgleichsmassnahmen» der EU gewärtigen.

Fakt ist aber, dass die Schweiz kaum den Mut hätte und es im Sinne der guten Beziehung zur EU auch nicht zielführend wäre, diesen Weg zu beschreiten. Damit würde die EU in wichtigen Bereichen faktisch zu unserem Gesetzgeber. Der Europäische Gerichtshof würde quasi zu unserem Verfassungsgericht, das auch bei uns Gesetze genehmigt oder kassiert.

Der «Gesamtpreis», den wir für die Aktualisierung bestehender Marktzugangsabkommen sowie für neue Abkommen insgesamt zu bezahlen hätten, ist aus der Sicht eines souveränen Staates, in dem es die Stimmbürger gewohnt sind, das letzte Wort zu haben, eindeutig zu hoch. Vor diesem Hintergrund sollte der Bundesrat zu unserem wichtigsten aussenpolitischen Partner ehrlich sein und die Verhandlungen mit dieser klaren Begründung abbrechen. Das ist eine Frage der Redlichkeit. Je länger wir die EU über die innenpolitische Chancenlosigkeit der Rechtsübernahme und einer Streitbeilegung mit dem EU-Gerichtshof im Dunkeln lassen, desto grösser wird der aussenpolitische Schaden werden.

Ein Verhandlungsabbruch würde der Glaubwürdigkeit des Bundesrates weniger schaden, als wenn unsere Verhandlungsdelegation weiterhin so täte, als ob dieses Abkommen gut und richtig und irgendwie bei Volk und Ständen durchzubringen wäre.

Ein Verhandlungsabbruch bedeutet weder Isolationismus, noch ändert er etwas an der real existierenden grossen Weltoffenheit der Schweiz und ihrer Wirtschaft. Die Schweiz hat mit der EU ein funktionierendes Freihandelsabkommen, das uns den ungehinderten Marktzugang gewährt. Die bestehenden bilateralen Verträge können überdies auch so weiterentwickelt werden, ohne dass eine Erosion des bilateralen Verhältnisses droht.

Künftig sollten wir bei Verhandlungen von Anfang an die Souveränitätsfrage bedenken. Wir könnten der EU eine Erneuerung und einen Ausbau des Freihandelsabkommens anbieten. Dabei braucht es wie zwischen Grossbritannien und der EU weder eine einseitige Rechtsübernahme noch den Gerichtshof der Gegenpartei als Streitschlichter. Es braucht nur den gegenseitigen Willen zu guten Beziehungen, von denen die Menschen hier wie dort profitieren.

BITTE NÄCHSTE AUSGABE LESEN !

Max Kuhn, alt Grossrat

Schachenallee 29, 5000 Aarau

E-Mail: info@kernareal.ch