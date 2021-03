Die ersten Zanderfilets aus Muhen | Der Landanzeiger

In einem Stall, wo einst Geflügel gezüchtet wurde, schwimmen seit rund einem Jahr Fische in 14 Becken. Nun sind die ersten Zander gross genug. Seit einer Woche beliefert die Fischzucht von Daniela und Alexander Räss zwei regionale Metzgereien mit ihren Zanderfilets. Es ist dies ihr zweites Standbein. Haupterwerb der Familie Räss ist und bleibt die Schweinezucht.

«Der Zander ist ein Edelfisch», erklärt Alexander Räss. Der Experte für Mastschweine hat sich in den letzten vier Jahren mit der Zanderfischzucht ein zweites Standbein aufgebaut. Einen ehemaligen Geflügelstall hat er in eine moderne Indoor-Aquakultur umgebaut. Die ersten Fische, die vor einem Jahr angeliefert wurden, hatten ein Gewicht von 40 bis 60 Gramm.

Heute, ein Jahr später, bringen diese Fische bereits ein Kilo auf die Waage und sind nun schlachtreif. Vergangene Woche konnten Daniela und Alexander Räss die ersten Zanderfilets an die beiden regionalen Metzgereien Sandmeier in Kölliken und Berchtold in Muhen ausliefern. Dort ist der «Müheler Zander» von nun an jeden Donnerstag erhältlich. Den Zander gibt es zudem im Hofladen der Familie Räss im Winkel 8 als Filet oder auch als ganzen Fisch. Wer bis am Samstag bestellt, kann am Freitag darauf die Fische direkt im Hofladen abholen.

Langer Weg bis zum Start

«Es war ein langer Weg bis zum Produktionsstart », erzählt Alexander Räss. Denn gesetzlich ist der Fisch kein landwirtschaftliches Nutztier. Aus diesem Grund darf man keine Fische in der Landwirtschaftszone halten. Erst nach einem langwierigem Bewilligungsverfahren erhielt die Familie Räss vor zwei Jahren endlich grünes Licht. Heute bietet sich folgendes Bild: In 14 Becken der Indoor-Zuchtanlage schwimmen rund 6000 Fische. Die Becken sind mit einer Wasser- Kreislaufanlage miteinander verbunden. Das Wasser in den Becken wird mit UV-Licht behandelt und zweieinhalb Mal pro Stunde total umgewälzt. Der Wasserverbrauch ist mit rund 2 Kubikmeter pro Tag vergleichsweise gering. Der Jahresverbrauch an Strom wird von der betriebseigenen Solaranlage produziert. Für die Wärme sorgt eine Schnitzelheizung mit Holz aus der Region.

Spezialfutter aus der Schweiz

Vier bis sechsmal pro Jahr wird die Fischzucht nun mit Jungzandern beliefert. Damit ist eine kontinuierliche Produktion gewährleistet. In neun bis zehn Monaten werden die Fische ein Gewicht von einem Kilogramm erreichen. In dieser Zeit frisst jeder Fisch rund ein Kilo Spezialfutter aus der Schweiz.

Die Zuchtanlage hat eine Kapazität von rund 6000 Fischen. «In anderen Ländern ist es manchmal ein Vielfaches davon bei dieser Grösse, aber die Fische sollen genügend Platz haben», erklärt Räss. Wenn möglich wollen Daniela und Alexander Räss im Sommer zu einem Hoffest einladen, wo der «Müheler Zander» ganz oben auf der Speisekarte stehen wird.