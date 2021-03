Die City Garage GmbH ist Ihr Nissan-Partner in und um Aarau und sie kennen sich gerade deshalb im Bereich Elektromobilität bestens aus. Seit dem 1. März ist nun auch die Marke «JAC» neu und offiziell in der City Garage GmbH vertreten.



Die Elektromobilität ist im Kommen und sie ist wichtig. Dennoch schrecken viele noch vor dem Umstieg zurück. Neben vielen Mythen, dürfte auch der Preis eine entscheidende Rolle spielen. Der JAC wirkt genau dem entgegen, denn mit JAC wird Elektromobilität für jeden erschwinglich. In der City Garage liegt das Einführungsangebot bei nur 23’789 Franken inklusive Batterie – ein unschlagbares PreisLeistungsVerhältnis!



Nachhaltig unterwegs

Wer einen JAC fährt, setzt ein deutliches Statement zur CO2Senkung und geniesst dabei ein unbeschwertes Fahrgefühl. Denn der JAC liefert schon ab der ersten Umdrehung sein maximales Drehmoment und beschleunigt vollkommen unterbrechungsfrei. Ob Wallbox, öffentliche Ladestation oder Haushaltssteckdose: mit dem neuen JAC sind Sie nachhaltig unterwegs und beim Tanken so flexibel wie Sie es möchten.



Exklusives Design

Der eS2 bietet viel Auto fürs Geld: Der Innenraum überzeugt durch edle Ausstattung und Komfort. Die roten Ziernähte an Armaturenbrett und Sitzen akzentuieren das ansprechende Design. Das hochwertig verarbeitete Leder am Lenkrad sorgt für Griffigkeit. Die Ledersitze, mit der designgebenden Perforierung, untermalen die sportliche Note des JACs. Die Komfortsitze sind in der Höhe einstellbar und können beheizt werden. Sie bieten guten Halt und ein rückenschonendes, bequemes Sitzgefühl, auch bei längeren Fahrten.

Über die Smartphone-Schnittstelle können Apps von Mobiltelefonen über die innovative MirrorLinkTechnologie genutzt werden, die sich komfortabel über den Touchscreen bedienen lassen. Der elegantsportliche Innenraum überzeugt ausserdem durch sein geräumiges Platzangebot. Die Rücksitzbank lässt sich geteilt umklappen und bietet genug Stauraum, um auch Transporte durchzuführen.

Lernen Sie JAC kennen und besuchen Sie die City Garage GmbH in Aarau.

City Garage GmbH Delfterstrasse 12

5000 Aarau

www.citygaragegmbh.ch