Reinhard Ahlborn ist neuer Geschäftsführer | Der Landanzeiger

Reinhard Ahlborn führt seit dem 1. März die Geschäfte der beiden AMAG Betriebe Aarau und Baden. Der 52-Jährige hat verschiedenste Funktionen im Garagengewerbe erfolgreich wahrgenommen und ist ausgewiesener Branchenprofi.

Ahlborn absolvierte als Grundstein seiner Karriere eine kaufmännische und technische Ausbildung im Automobilhandel. Danach folgten ein Studium der Wirtschaftswissenschaften sowie ein MBA. Reinhard Ahlborn bringt viel Branchenerfahrung und einen hohen Leistungsausweis in der Automobilindustrie mit: Gestartet als Juniorverkäufer bei der BMW Group, kam er 2001 in die Schweiz, um die Händlerentwicklung von BMW Schweiz zu leiten, war dann acht Jahre Niederlassungsleiter von BMW Dielsdorf und nach der Leitungsfunktion für Elektromobilität & New Mobility Services zuletzt als Head of Corporate Sales & Mobility Services tätig.

Seine Freizeit verbringt Reinhard Ahlborn so oft wie möglich mit Familie und Freunden. Zudem treibt er gerne Sport – in diesem Jahr steht unter anderem ein Marathon auf seinem Plan. Als Outdoorfan verbringt er darüber hinaus möglichst viel Zeit in der Natur und neben Wandertouren in der Schweiz zählen Reisen in fremde Länder zu seinen Interessen.

Reinhard Ahlborn sagt: «Ich freue mich sehr, Teil der AMAG-Familie sein zu dürfen und die Zukunft beim Marktführer in der Schweiz aktiv mitgestalten zu können. Wir haben uns in Baden und Aarau hohe Ziele gesetzt, die ich gemeinsam mit meinem Team angehen möchte. Eine wunderbare Aufgabe, in der vor allem Menschen im Mittelpunkt stehen.»