50 Jahre Aerni – 50 Jahre Qualität | Der Landanzeiger

1971 gingen die Aerni AG Automobile in Safenwil und der japanische Autobauer Mazda ihre Partnerschaft ein. Wären sie verheiratet, würden sie heuer das goldene Jubiläum feiern. Das Feiern ist zwar eingeschränkt, die Kundschaft kann aber besonders jubeln.

Seit 50 Jahren ist die Aerni AG Automobile Mazda-Partnerin und in Safenwil daheim. «Eine grosse Jubiläumsfeier ist leider nicht möglich. Darum haben wir uns für eine besondere Aktion entschieden. Unsere Kundinnen und Kunden sollen profitieren. Dazu drehen sie einfach an unserem Online-Glücksrad. Alle Teilnehmenden erhalten einen Soforttreffer », erklärt Inhaber Roger Aerni. Sein Bruder und Werkstatt-Chef ergänzt: «In jedem Fall profitiert man so von einem sensationellen Rabatt auf einen Mazda nach Wahl oder einer attraktiven Cash-Prämie auf Mazda-Zubehör beim Kauf eines Mazda-Neuwagens oder Mazda-Gebrauchtwagens bei uns.» Als Hauptpreis winkt ein Rabatt in der Höhe von 5000 Franken auf den Mazda nach Wahl.

Einst und heute: Die Mazda-Garage Aerni AG Automobile ist in zweiter Generation und seit 50 Jahren in Safenwil.

Als Mazda-Partnerin ist die Aerni AG Automobile eine verlässliche Grösse in der Region. Mit viel Erfahrung erreicht das Unternehmen höchste Kundenzufriedenheit. Das bodenständige Team überzeugt durch die sympathische Art und die Nähe zur Kundschaft. Eine eigene Werkstätte, ein moderner Showroom mit den neuesten Modellen, eine grosszügige Aussenausstellung mit laufend rund 50 Fahrzeugen und eine kompetente Beratung runden das Mazda- Erlebnis in Safenwil ab.

Für den Kult-Roadster Mazda MX-5 ist Mazda bereits hinlänglich bekannt. Und mit dem Mazda MX-30 lieferte die japanische Familienmarke jüngst ihr erstes reines Elektrofahrzeug. Zusammen mit dem kompakten Mazda2 über den sportlichen Mazda3 bis hin zum eleganten Mazda6 und den SUVs Mazda CX-3, CX-30 und CX-5 werden alle Fahr(spass)- Bedürfnisse abgedeckt. Das Jubiläums-Glücksrad läuft bis auf Weiteres. Die Gewinne sind kumulierbar mit den laufenden Aktionen von Mazda (Suisse) SA und der Aerni AG Automobile. Alle Infos unter www.aerni- automobile.ch/gluecksrad.