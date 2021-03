Innovationen – Neuheiten – Qualität | Der Landanzeiger

Dieses Jahr feiert die Garage Graf AG den 49. Geburtstag. Die erstklassig ausgebildeten Mitarbeiter in der Werkstatt bieten einen DeluxeService in den Bereichen Reparaturen und Service aller Marken.



Die bestens bekannte Fachgarage ist Opel- und Chevrolet Spezialist. Sie ist verlässlicher Partner für MFK-Aufbereitungen inklusive Vorführen, Carrosserie- und Lackierarbeiten, Verkauf von Neu- und Occasions-Fahrzeugen, Klimaservice, Automatikgetriebe-Service, DAB-Radio Fachstelle und vieles mehr. Profitieren Sie von ihrer Qualität, Effizienz und attraktiven Preisen.



Die Event Garage

Wie der Name es bereits sagt, offerieren wir Ihnen mit dieser Firma spezielle Angebote. Reifenwechsel werden zu einem Erlebnis, Treibstoffbezüge zu äusserst attraktiven Preisen, Fahrzeugvermietungen und Aufbereitungen runden das Programm ab. Zusätzlich gestalten wir für unsere Kundschaft und auch für die Öffentlichkeit, attraktive Events rund um den Fahrzeugbereich.

Zu gegebener Zeit werden wir Sie in der regionalen Presse im Detail über diese Anlässe informieren. Claudia Müller- Graf (Geschäftsinhaberin) und Martin Perreten (Mitglied der Geschäftsleitung) garantieren einen reibungslosen Ablauf in der Administration, der Buchhaltung und im Fahrzeugverkauf. Zusätzlich werden neue und nichtalltägliche Geschäftsideen ausgearbeitet und umgesetzt.

Unsere Kunden sind unsere Partner! Die Garage Graf AG und die Event Garage GmbH freuen sich auf eine weiterhin attraktive und abwechslungsreiche Zusammenarbeit!

Garage Graf AG

Event Garage GmbH Brühlstrasse 328

5732 Zetzwil

Telefon 062 773 22 18

www.garagegrafag.ch