Sandstrand in Entfelden? | Der Landanzeiger

Bei der Migros Unterentfelden befindet sich die Firma Midland Motors Holliger, welche heute ihren aussergewöhnlichen Ausstellungsraum mit Sandstrand-Feeling eröffnet.

Midland Motors Holliger handelt mit edlen US Cars aus den 50er Jahren bis zu heutigen Modellen. Die umfangreich ausgestattete Werkstatt bietet Service, MFK und weitere Dienstleistungen an.

Tom Holliger weist über 30 Jahre Erfahrung mit US Cars auf und kennt sich auch bestens mit der Auto-Elektrik und moderner Elektronik aus. Die aus Faszination entstandene Firma ist nun seit mittlerweile 12 Jahren kommerziell erfolgreich tätig. Auch werden ältere Musclecars aus den USA importiert, welche dann hochqualitativ in den originalen Zustand restauriert werden. Damit kann dann meist der wertsteigernde Veteran-Status erreicht werden. Rare US Cars konnten in den letzten Jahrzehnten eine immer grösser werdende Wertzunahme verzeichnen, sodass solche Fahrzeuge auch als Wertanlage gekauft werden.

Eine Einweihungsfeier wird bei Gelegenheit nachgeholt.

Werkstatt mit Prüfstrasse und Büro.