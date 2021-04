Sommerferien geniessen und gleichzeitig Auto fahren lernen | Der Landanzeiger

Die Sommerferien geniessen und gleichzeitig Auto fahren lernen. Für Jugendliche ein Traum! Dieser könnte bald in Erfüllung gehen. Der TCS Aargau führt auch in diesem Sommer wieder ein Jugendfahrlager in Ambri durch. Ab sofort kann man sich anmelden.

Um am TCS-Jugendfahrlager während einer Woche in den Sommerferien teilzunehmen, müssen die Jugendlichen schon über ihren eigenen Schatten springen, denn die Woche im Tessiner TCS-Feriendorf Scruengo kostet natürlich wie jedes andere Lager oder Ferien am Strand auch etwas. Als Gegenleistung winkt dafür eine Vollpension, modernste Übungsfahrzeuge, ein grosses abgesperrtes Übungsgelände auf dem Flugplatz Ambri, eine sehr gute Betreuung auf die Theorieprüfung, spannende Fahrübungen und ein unterhaltsames Lagerfeeling. Radwechsel und Niveaukontrollen am Fahrzeug sind anschliessend auch keine Fremdwörter mehr. Selbst die Wirkungen und Möglichkeiten der neusten Assistent-Systeme, die heute in Fahrzeugen vorhanden sind, werden einen Bestandteil im Lager sein. All das sind Inhalte, die in diesem Umfang nicht in der Fahrausbildung behandelt werden, aber trotzdem von sehr grossem Nutzen sind für die zukünftige Karriere als AutofahrerIn.

Die ersten Fahrversuche in angenehmer Umgebung

Mit dem TCS-Jugendfahrlager kann man sich so besonders ideal für das Autofahren vorbereiten – und das mit anderen Jugendlichen. Erfahrene, engagierte FahrlehrerInnen unterstützen die Jugendlichen während dieser Woche und vermitteln interessante und spannende News rund ums Auto. Am Ende dieser Woche wird direkt im Lager die Basis-Theorieprüfung absolviert. Die Woche wird verfeinert durch ein abwechslungsreiches Freizeit- und Sportprogramm. Schon seit vielen Jahren führt der TCS Aargau diese Kurse sehr erfolgreich durch. Die jungen Leute erlangen nach dieser Woche mit Sicherheit eine Topbasis für die ersten Fahrstunden beim Fahrlehrer.

Weitere Informationen auf: www.tcs-aargau.ch/jufala.