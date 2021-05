Premiere der ersten «Digital Auto Show Aargau» | Der Landanzeiger

Noch bis 16. Mai 2021 ist die Website www.digital-auto-show.ch mit der neuen digitalen Auto- Ausstellung des AGVS online.



Weshalb lancierte der AGVS eine «Digitale Auto Ausstellung»?

Martin Sollberger (Präsident AGVS, Sektion Aargau): Damit bieten wir unseren Mitgliedern eine Alternative zu den bisherigen physischen Ausstellungen, die wir seit letztem Jahr nicht mehr durchführen konnten.



Wer macht mit?

Chris Regez (Messeleiter): Über 20 Garagen aus dem ganzen Kanton Aargau.



Was ist auf der neuen Auto-Plattform zu sehen?

Martin Sollberger: Die Aussteller präsentieren 200 Fahrzeuge von über 25 Automarken.



Wie präsentieren sich die Aussteller?

Chris Regez: Sie zeigen eine Auswahl ihrer Neuwagen sowie Garagenporträts mit Fotos und Videos. Ausserdem kann man sich Podcasts anhören und Blogs lesen und mit den Garagen Kontakt aufnehmen.



Gibt es auch einen Wettbewerb?

Martin Sollberger: Jeden Tag kann man am Glücksrad drehen und Tagespreise gewinnen – wie zum Beispiel feines Magenbrot, welches das echte Messefeeling neu aufleben lässt. Am Ende wird unter allen Teilnehmenden der Hauptpreis verlost: 4 Pirelli Sommer- oder Winterreifen bis max. 18 Zoll im Wert von 1200 Franken.



«Digital Auto Show Aargau»

1. bis 16. Mai 2021

Öffnungszeiten: 24 Stunden täglich

Online-Messe-Location:

www.digital-auto-show.ch