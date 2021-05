Der neue Nissan Qashqai im Showroom in Hunzenschwil

Als eine der ersten Garagen in der Schweiz kann Auto Germann in Hunzenschwil den neuen Nissan Qashqai live zeigen.

Zum Abschluss der Frühlings-Präsentationswochen hatte Auto Germann noch ein ganz besonderes Highlight im Showroom. Denn was Patrick Germann bereits angekündigt hatte, wurde Tatsache: Am Samstag, 15. Mai machte der brandneue Nissan Qashqai auf seiner Schweizer-Roadtour Halt in Hunzenschwil. Damit wurde er zum ersten Mal live präsentiert. Patrick Germann sagte dazu: «Es macht uns stolz, dass wir eine der ersten Garagen in der Schweiz waren, die den Qashqai live zeigen durften. Er sieht auch wirklich gut aus und er ist vollbepackt mit neuesten Technologien.» Kunden können aus zwei Motorisierungen und fünf hochwertigen Ausstattungslinien wählen. Das innovative Design, die fortschrittlichen, intelligenten Technologien, jede Menge Komfort und die Effizienz eines Mild-Hybrid-Antriebs, wahlweise als 4×2 mit Handschaltung oder Automat oder als 4×4 mit Automatikgetriebe machen den Neuen zu einem ganz besonderen Angebot.





Etwas warten steigert die Vorfreude



Für eine Probefahrt mit dem ultimativen Crossover mit Mild-Hybrid-Antrieb muss man sich jedoch noch bis Anfang Juli gedulden! Aber Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Was aber bereits geht: «Man kann den Qashqai, auch die limitierte Qashqai Premiere Edition, gleich bei uns in Hunzenschwil bestellen. Es gibt eine begrenzte Anzahl Fahrzeuge, aus denen Sie auswählen können», so Patrick Germann. Der neue Nissan Qashqai ist ab sofort zu Preisen ab 28’500 Franken bestellbar.