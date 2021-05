Eine Legende ist zurück auf der Strasse | Der Landanzeiger

Weltpremiere im Testzentrum Balocco in Norditalien: Die neue Alfa Romeo Giulia GTA und die noch extremere Alfa Romeo Giulia GTAm lassen eine automobile Legende und einen Meilenstein in der Historie der Marke wieder aufleben. Beide Modelle sind eine Hommage an die Alfa Romeo Giulia GTA von 1965 und markieren eine authentische Rückkehr zu den Wurzeln der vor 111 Jahren gegründeten Marke. Alfa Romeo Giulia GTA und Alfa Romeo Giulia GTAm verkörpern die einzigartige Fähigkeit der Marke, Stil und Sportlichkeit zu kombinieren. Der ideale Ort für die Premiere der beiden Modelle: das Testgelände von Balocco, auf halbem Weg zwischen Turin und Mailand. Genau hier standen früher die Werkstätten des Alfa Romeo Rennteams Autodelta, in denen unter anderem in den 1960er Jahren die Alfa Romeo Giulia GTA entstand, eines der erfolgreichsten Rennautos in der Geschichte der Marke. Das eindrucksvolle Gelände, das vor 60 Jahren gebaut wurde und heute auf einer Fläche von sechs Quadratkilometern 27 verschiedene Teststrecken mit einer Gesamtlänge von rund 80 Kilometern bietet, ist die Basis für den Entwicklungsprozess und die Testfahrten von allen Alfa Romeo Fahrzeugmodellen.