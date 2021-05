HSC Suhr Aarau: U13-Nachwuchs steigt in die Elite-Klasse auf | Der Landanzeiger

Die Nachwuchsförderung wird beim HSC Suhr Aarau seit jeher grossgeschrieben. Der U13-Nachwuchs fügte dem beeindruckenden Palmarès (u. a. 19 Nachwuchs Schweizermeister-Titel) mit dem Aufstieg in die Elite-Klasse nun einen weiteren Meilenstein hinzu. Bald könnte der HSC Suhr Aarau damit wiederum in allen Nachwuchskategorien zwischen der U13 und der U19 mit je einem Team in der obersten Spielklasse (Elite) vertreten sein. Dazu muss einzig der U15-Nachwuchs es dem U13-Nachwuchs noch gleichtun. Als einer der drei Tabellenführer stehen die Aussichten darauf sehr gut aus.

Der U13-Nachwuchs indes durfte diesen Erfolg bereits Anfang Mai feiern und stolz die Aufstiegsshirts überstreifen. Als ungeschlagener Tabellenführer liess das Team der Trainerin Claudia Brandt keine Zweifel aufkommen, wohin es in Zukunft gehört. Der U13-Nachwuchs des HSC Suhr Aarau ist in die Elite-Kategorie aufgestiegen und wird in Zukunft beweisen, dass er dorthin gehört.