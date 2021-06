Aarau-West: Heute stehen hier noch Tennishallen – morgen 220 Wohnung | Der Landanzeiger

Die Tennisschule, die 2002 vom ehemaligen David-Cup-Spieler Freddy Blatter (71) ins Leben gerufen wurde, wird im Herbst dieses Jahres nach Reinach AG dislozieren. Dort wird das Ehepaar Blatter die Anlage mit den drei Hallenplätzen pachten und weiter Tennisunterricht anbieten. Internationale Tennis-Turniere, wie sie in Oberentfelden lange und erfolgreich durchgeführt wurden, wird es in Reinach aber keine geben. Die Tennisschule Aarau- West wird ab 20. September unter neuer Leitung ihre Arbeit in Oberentfelden weiterführen.