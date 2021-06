Ferienvorbereitung: Die TCSKontaktstelle in Birr hilft | Der Landanzeiger

Gut gibt’s die TCS-Kontaktstelle in Birr. Sie stellt sich voll und ganz in den Dienst der TCS-Mitglieder. Sie informiert über die umfangreichen Dienstleistungen des grössten Verkehrsverbandes der Schweiz und gibt zusätzlich Auskünfte rund um die Mobilität, zu den Themen Reisevorschriften und Reisevorbereitung.

Zahlreiche Informationen über touristische wie auch technische Informationen stehen den Mitgliedern online oder als Broschüre gratis zur Verfügung. TCS Mitglieder können zudem zu Vorzugspreisen in der TCS Kontaktstelle in Birr oder über den E-Shop Sicherheitsartikel, Strassenkarten, Vignetten für die Autobahnen in der Schweiz, Italien und Österreich bestellt werden.

Für eine Reise ins Ausland stellt die TCS-Kontaktstelle internationale Führerausweise aus und besorgt für die Deutschen Städte Schadstoffplaketten. In Frankreich können Mitglieder die Autobahngebühren mit dem Télépage begleichen. Für Reisen nach Italien, Spanien, Frankreich und Portugal kann der Telepass ebenfalls zu Vorzugspreisen gemietet werden, damit ist das Anstehen an den Mautstellen Vergangenheit.

Keine Reise ohne ETI-Schutzbrief

Die Reiseversicherung TCS ETI Schutzbrief bietet umfassenden Schutz für ein ganzes Jahr und sorgt für ein gutes Gefühl auf Reisen. Ob Städtereise oder Weltreise, alleine oder mit Ihrer Familie: der ETI Schutzbrief darf auf keinen Fall fehlen. Schon vor der Reise schützt Sie die inbegriffene Annullationskosten-Versicherung. Tritt während der Reise ein unvorhergesehenes Problem auf, steht Ihnen ein kompetentes Beratungsteam rund um die Uhr zur Verfügung. Als mögliche Zusatzdeckung kann die Heilungskostendeckung und die Kreditkartensperre abgeschlossen werden.

TCS-Rechtsschutz

Immer wichtiger im heutigen Alltag ist ein zuverlässiger Rechtsschutz. Mit TCS Assista Verkehr und TCS Assista Privat stehen den TCS-Mitgliedern zwei Jahresversicherungen mit ausgebauten Leistungen (z. B. freie Anwaltswahl) und zu einem fairen Preis zur Verfügung.

Sehr beliebt ist die TCS Autoversicherung – preisgünstig zugeschnitten auf die TCS-Mitglieder; Prämien mit bis zu 70% Bonus-Rabatt auf Haftpflicht- und Kollisionskaskodeckung. Zudem werden die Zusatzdeckungen Bonusschutz, Parkschaden, Grobfahrlässigkeit und Unfalldeckung angeboten. Lassen Sie sich persönlich beraten, telefonisch oder direkt am Schalter, die TCS Kontaktstelle weiss Rat und hat zudem diverse Reisezubehörartikel anzubieten, so beispielsweise auch einen Telepasshalter für Motorräder.