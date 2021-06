Formel-E-Rekordsieger Sébastien Buemi ist mit Nissan vollelektrisch unterwegs | Der Landanzeiger

Nissan-Markenbotschafter Sébastien Buemi berichtet von seinen Erfahrungen mit dem Nissan LEAF. Der Fahrspass, die Reichweite und der Ladeprozess beeindrucken den Schweizer Formel-E-Fahrer.

Sébastien Buemi ist elektrisch unterwegs – auf der Rennstrecke genauso wie im Alltag: Der Schweizer, der einer der erfolgreichsten Formel-E-Fahrer aller Zeiten ist, vertraut auf Elektromobilität und seinen Nissan LEAF. Im Rahmen der Serie «My Life with a Nissan LEAF» erzählt der Markenbotschafter, wie er Elektroautos nutzt, um noch mehr Menschen zum Umstieg auf die emissionsfreien Fahrzeuge zu inspirieren. «Ich fahre jeden Tag mit einem Elektroauto. Mit meinem Nissan LEAF kann ich den Nervenkitzel von Elektroautos geniessen, auch wenn ich nicht auf der Rennstrecke bin», so Buemi. Seine Leidenschaft für E-Autos passt perfekt zu einer Marke, die sich wie keine Zweite der Elektrifizierung verschrieben hat und auf Klimaneutralität im gesamten Geschäftsbetrieb hinarbeitet.

Fahrspass wie auf der Rennstrecke

«Ich fahre für Nissan in der Formel E und bin beeindruckt von der Leistungsentfaltung, der Beschleunigung und dem Energiemanagement, das Elektrofahrzeuge bieten. Der LEAF bringt diese Spannung in meinen Alltag. Die sofortige Kraftentfaltung durch das innovative e-Pedal und die Batterieeffizienz des LEAF, einschliesslich des regenerativen Bremsens, machen das Erlebnis am Steuer einzigartig», freut sich Buemi.

Besonders beeindruckt ihn die Reichweite. Wie rund 70 Prozent der LEAF Fahrer ist er von der Kapazität seines Elektrofahrzeugs positiv überrascht. Auch das Aufladen ist einfach und stressfrei dank zahlreicher Lademöglichkeiten und einer von Jahr zu Jahr wachsenden Infrastruktur. «In den letzten zehn Jahren hat sich die Infrastruktur der Ladestationen enorm verbessert. Auch in der Schweiz ist es inzwischen einfach, eine Ladestation zu finden und meinen LEAF aufzuladen», so Buemi.

Hier gehts direkt zum Video «My Life with a Nissan LEAF»: switzerland.nissannews.com