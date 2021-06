Nach Lust und Laune leben | Der Landanzeiger

Das Leben besteht aus unzähligen Momenten. Viele davon werden mit dem Outback erst so richtig einmalig und unvergesslich. Starten Sie Ihre Erlebnistrips im Vertrauen auf seine Fähigkeiten. Der elegante Outback zeigt sich äusserst robust für jede Art von Strasse, vielseitig für zahlreiche Aktivitäten und beruhigend sicher. Sie kommen stets komfortabel und entspannt an, wo immer Sie hinfahren.

Was an Technologie in einem Subaru steckt, führt zu einer einzigartigen Kombination von Sicherheit, Komfort und Zuverlässigkeit – ebenso begeisternd wie beruhigend. Unerschütterlich stabil und traktionssicher – so fährt sich jeder Subaru mit dem exklusiven symmetrischen Allradantrieb. Wobei der Active Torque Split die Antriebskraft an den einzelnen Rädern je nach den momentanen Verhältnissen blitzschnell variiert. Mit grosser Untersetzungsspreizung und modernster Hydraulik schaltet die Lineartronic stufenlos und sanft auch bei starker Beschleunigung – effizient und immer im optimalen Drehzahlbereich. Was der Outback wirklich kann, erfahren Sie mit dem einstellbaren X-MODE. Je nach den Terrainverhältnissen wählen Sie am Touchscreen den Modus [SNOW/ DIRT] oder [DEEP SNOW/MUD]. So gibt’s kaum ein Halten mehr.

Subaru-Rundum-Sicherheit

Bei Subaru dreht sich alles um Sie am Steuer: Da wird für Ihre Sicherheit entwickelt, getestet, weiterentwickelt, wieder getestet… Und nicht erst heute, sondern seit mehr als 50 Jahren. Mit den neuesten Systemen für die Unfallvermeidung und für den Schutz im Ernstfall wie auch mit dem symmetrischen AWD verfolgt Subaru ein Ziel: eine möglichst unfallfreie Zukunft. Bequeme Sitzposition und intuitive Bedienung beispielsweise tragen zum entspannten und sicheren Fahren bei. Die erhöhte Sitzposition, die hohen Fenster und die schlanken Pfosten vermindern die toten Winkel und lassen Ihnen damit ausgezeichnete Sicht nach allen Seiten.

Neueste Technologien wie EyeSight helfen Gefahren zu erkennen und Kollisionen zu vermeiden.