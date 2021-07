Dynamische Weltpremiere gefeiert | Der Landanzeiger

Der neue Toyota GR 86, einer der mit grösster Spannung erwarteten Sportwagen, hatte diesen Sommer seinen ersten Strassenauftritt am Goodwood Festival of Speed.



Die Lancierung des Coupés komplettiert das Power-Trio der bei TOYOTA GAZOO Racing entwickelten Modelle, mit dem Engineering- und Design- Knowhow, wie es auch in den vielgerühmten GR Supra und GR Yaris steckt.



Die Präsentation des GR86 am Festival of Speed, das vom8. bis 11. Juli auf dem Gelände des Goodwood House in Sussex stattgefunden hat, bedeutet eine Vorpremiere des Autos, bevor es 2022 im UK in den Verkauf gelangt. Am «First Glimpse» Event des Festivals – eine Vorschau auf spannende und exklusive kommende Strassenfahrzeuge –wird der GR 86 sein Handling und seine Agilität am berühmten Goodwood Bergrennen in den Händen eines professionellen Fahrers demonstrieren. Die Festival-Besucher können das Auto in Aktion sehen und im First Glimpse Boxenareal aus der Nähe betrachten. Erstmals an einer Online-Präsentation diesen April vorgestellt, zeigt auch der GR 86 die Eigenschaften, die den GT86 zu einemvielfach ausgezeichneten Erfolgsmodell für reinstes Fahrvergnügen gemacht haben.



Das neue Modell bewahrt den Charakter des Vorgängers als funorientiertes, erschwingliches und leicht fahrbares Sportcoupé, das jeden Fahrerinput reaktionsschnell umsetzt. Es bleibt bei der klassischen Bauweise mit Frontmotor und Heckantrieb, aber mit einem neuen und stärkeren 2.4-Liter- Vierzylinder-Boxermotor. Die Dimensionen sind praktisch identisch mit denen des Vorgängers, doch eine um50%höhereVerwindungsfestigkeit ermöglicht ein noch präziseres Handling und Lenkverhalten. Nach wie vor liegt der Fokus auch auf möglichst geringem Gewicht; deshalb sind Dach und Seitenteile aus Aluminium gefertigt, was den GR 86 zum leichtesten Vierplätzer-Coupé seiner Klasse machen dürfte ,mit einem provisorisch ermittelten Gewicht von 1270 kg.



Details, die direkt aus dem Motorsport-Fundus von TOYOTA GAZOO Racing stammen, sind zum Beispiel die aerodynamischen Feinheiten wie die vorderen Lufteinlässe und die Seitenschweller. Die Aufhängung arbeitet vorn mit Mac Pherson-Federbeinen und hinten mit Doppelquerlenkern; die 18-Zoll-Felgen tragen Reifen der Dimension215/40R18. Das neue Modell ist wiederum aus einer Zusammenarbeit von Toyota Motor Corporation und Subaru Corporation entstanden, aufgrund einer neuen Geschäfts- und Kapitalallianz, die im September 2019 beschlossen wurde.



Der GR 86 folgt mit seinem Action-Debut in Goodwood dem Beispiel des GR Supra, der dort 2018 auf der gleichen Strecke vorgestellt wurde. Auch der GT86 hatte in Goodwood einen frühen Auftritt als Star-Newcomer am Festival 2012, vor seiner Markteinführung später im Jahr. Der GT86 erzielte weltweit rund 200000 Verkäufe und wurde an zahlreichen Motorsportanlässen eingesetzt, wie GT-Rennen, Rallyes und Markenpokalrennen.

Das neue Modell bewahrt den Charakter des Vorgängers.