Gebrauchte Möbel ganz günstig

Die alte Liegenschaft des «Landanzeigers» an der Schönenwerderstrasse 13 in Oberentfelden wird geräumt. Am 13. und 14. August gibt es einen grossen Abverkauf zu günstigen Preisen. Alles muss raus.

Das Landanzeiger-Team hat die Liegenschaft an der Schönenwerderstrasse 13 bereits vor den Sommerferien verlassen. Nun werden für das nicht mehr gebrauchte Mobiliar neue Besitzer gesucht. Es gibt Tische, Bürostühle, Regale, Korpusse in verschiedenen Formen, Materialien und Grössen. Weiter suchen wir neue Besitzer für Magnetwände, aber auch Lampen, Bilder, drei grosse Esstische und dazu passende Stühle, Geschirr, Gläser, Besteck, Mikrowellengeräte. Für Zeichner oder Bastler hat es Papier in verschiedenen Grössen, das sehr günstig abgegeben wird.

Zeit & Ort

Freitag, 13.08.2021 von 14 – 18 Uhr

Samstag, 14.08.2021 von 8 – 14 Uhr

Adresse

SuterKeller Druck / Landanzeiger, Schönenwerderstrasse 13, 5036 Oberentfelden (es hat genügend Parkplätze auf der Rückseite des Gebäudes).

Vorbesichtigung

Ein Termin kann mit Raphael Nadler abgemacht werden unter Tel. 062 737 90 07.

Abgabe der Objekte gegen Barzahlung. Abbau/Zerlegung und Transport durch den Käufer.

In der untenstehenden Bildergalerie sehen Sie einige der angebotenen Objekte.