Welcher Kreisel gefällt Ihnen am besten? | Der Landanzeiger

Früher gab es sie bei uns nicht. Heute gehören Kreisel im Strassenverkehr zum täglichen Bild. Auch in unserer Region gibt es fast unzählige davon. Wohl einer der ersten war jener beim AEW-Hochhaus in Aarau. Sein Markenzeichen ist die Turbine in der Mitte. Der neuste: Noch kein Jahr alt ist der Kreisel beim Bahnhof in Teufenthal für rund 8 Millionen Franken.

Die meisten Kreisel sind mit einem «Kreiselschmuck» versehen, andere sind ganz «leer». Oft weist ein «Kreiselschmuck» auf lokale Begebenheiten hin: Passenderweise ziert ein Kunstwerk mit allerlei Möbeln den «Pfister-Kreisel» in Suhr. Die fast schon berühmte «Weltkugel» auf dem Kreisel in Unterentfelden weist auf den nahen Spieleladen «Word of Games» hin.

Seit jeher wird auch herzhaft debattiert über die Schönheit oder eben Nicht-Schönheit dieses oder jenes Kreisels. Einst kürte eine grosse Zeitung aus Zürich den Pfiffner-Kreisel in Hirschthal zum «hässlichsten Kreisel der Schweiz».

Der Landanzeiger hat das Gegenteil vor. Wir suchen den schönsten Kreisel in unserer Region.





1 Aarau Eine friedlich vor sich hinrostende Turbine schmückt den Kreisel beim AEW-Hochhaus. 2 Buchs Zwischen Buchs und der Aarauer Telli, am Nordring vor der SBB-Unterführung liegt gut versteckt aber schön geschmückt, dieser neue Kreisel.

3 Aarau Auch tagsüber ist der Gais-Kreisel ein Hingucker, abends und nachts ist er beleuchtet. 4 Buchs Beim Bahnhof an der Buchserstrasse fährt die WSB im Viertelstundentakt durch den Kreisel.

5 Aarau Die Kantonspolizei in der Telli hat einen Logenplatz auf das Geschehen rund um den Kreisel. 6 Oberentfelden Der Kreiselschmuck mit den beiden Enten, die auf die beiden Entfelden hinweisen.

7 Unterentfelden Der Kreisel mit der Weltkugel nimmt Bezug auf den nahen Spieleladen «World of Games». 8 Kölliken Der Hochuli-Familienturm als Kreiselschmuck.

9 Safenwil Der «Emil Frey-Kreisel» am Dorfeingang. 10 Kölliken Der Kreisel im Zentrum Köllikens an der Hauptstrasse mit Abzweigungen Kirchgasse und Berggasse.

11 Küttigen Von der Staffelegg geht’s durch den Tunnel, den Kreisel und weiter über die Aare nach Aarau. 12 Hirschthal Der Pfiffner-Kreisel verbindet Hirschthal mit Holziken und die Suhrentalstrasse Aarau mit Sursee.

13 Suhr Der Kreisel an der Bernstrasse Ost beim Möbel Pfister. 14 Küttigen Der Kreisel lässt mit schönem Blick auf die Wasserfluh die Wahl Richtung Küttigen, Aarau oder Staffelegg.