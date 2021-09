Nissan LEAF: So klingt die Zukunft | Der Landanzeiger

Mit neuem Sound rollt der Nissan LEAF ins Modelljahr 2021: Ein akustisches Fahrzeugwarnsystem («Acoustic Vehicle Alerting System» – AVAS) informiert künftig über das herannahende, ansonsten nahezu lautlose Elektroauto.

Damit verbessert der japanische Automobilhersteller nochmals das ohnehin schon hohe Sicherheitsniveau seines E-Pioniers. Das AVAS entspricht den neuen europäischen Vorschriften und erzeugt künstlich simulierte Fahrgeräusche: den sogenannten «Canto »-Sound, der Fussgänger und andere Verkehrsteilnehmer auf das vollelektrische Fahrzeug aufmerksam macht. Der Warnton orientiert sich dabei an dem der ersten LEAF Generation, die bereits 2010 eingeführt wurde.

«Sicherheit steht bei uns an erster Stelle und betrifft nicht nur diejenigen, die hinter dem Lenkrad sitzen, sondern auch alle, die sich in der Nähe des Fahrzeugs befinden», sagt Marco Fioravanti, Regional Vice President Product Planning bei Nissan AMIEO. «Mit der zunehmenden Elektrifizierung der automobilen Welt wird dieses Geräusch bald Teil der normalen Geräuschkulisse auf unseren Strassen sein.»

Klangpartitur für europäische Ohren

Elektroautos emittieren weder CO2- Emissionen noch Fahrgeräusche: Insbesondere im Vergleich zu Verbrennern arbeiten E-Motoren nahezu lautlos. Damit alle Verkehrsteilnehmer trotzdem das herannahende Elektrofahrzeug bemerken, hat Nissan renommierte Sounddesigner engagiert. Der neue «Canto»-Klang verleiht dem LEAF eine persönliche Identität. «Canto» passt sich dabei der Umgebung an und wird automatisch aktiviert, sobald das Fahrzeug langsamer als 30 km/h fährt. Das Nissan Technical Centre Europe hat die von den Sounddesignern und Nissan Ingenieuren in Japan entwickelte «Klangpartitur» nochmals lokal für Europa angepasst.

Der Sound wurde absichtlich so komponiert, dass er in Ton und Tonhöhe variiert – je nachdem, ob das Fahrzeug beschleunigt, verzögert oder rückwärts fährt. Hierbei haben die Entwickler die menschliche Wahrnehmung und Verarbeitung von Schallwellen berücksichtigt und sichergestellt, dass der Sound auch in vollen Städten und Strassen deutlich hörbar ist.

Weitere Neuerungen zum Modelljahr

Der akustische Fussgängerwarner ist nur eine von mehreren Neuerungen für ein sicheres, vernetztes und nachhaltiges Fahren. Im Modelljahr 2021 verfügt der LEAF serienmässig auch über einen integrierten WiFi-Hotspot, eine Smartphone-Einbindung per Apple CarPlay und Android Auto sowie einen intelligenten Totwinkel-Assistenten. Ein digitaler Innenspiegel mit Kamerafunktion liefert zudem in jeder Situation beste Sicht.

Deutliche Preissenkung in der Schweiz

Mit all den Neuerungen geht auch eine deutliche Preissenkung aller LEAF- Modelle in der Schweiz einher. Um den Einstieg in die Welt der modernen Elektromobilität noch einfacher zu machen, wird der Nissan LEAF je nach Modellvariante um 4800 bis 5600 Franken günstiger. Die Preise für den jüngsten Jahrgang des Elektro-Pioniers beginnen daher nun bereits bei 29ʼ990 Franken.