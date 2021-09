Die 150 besten Jungschwinger des Landes griffen am Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag in Schwarzenburg zusammen. Im Jahrgang 2006 legte der 15-jährige Uerkner Sinisha Lüscher in allen Gängen seine Gegner souverän auf den Rücken und feierte den Kategoriensieg. Aber auch andere haben stark geschwungen. Die Nordwestschweizer Schwinger waren mit elf Doppelzweiggewinnen so erfolgreich wie noch nie an einem Eidgenössischen Nachwuchs-Schwingertag.