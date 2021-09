Treibstoffpreis an Gastankstellen ist seit 1. September erhöht | Der Landanzeiger

Die Eniwa AG betreibt fünf Erdgas/Biogas-Tankstellen (eine davon durch die Wynagas AG). Ab dem 1. September 2021 steigt der Treibstoffpreis an diesen Gastankstellen von 1.46 Franken pro Kilogramm auf 1.60 Franken pro Kilogramm.

Per 1. September kostet das Kilogramm CNG (compressed natural gas) an den Tankstellen von Eniwa und Wynagas 1.60 Franken. Dies entspricht einem Benzinäquivalent von 1.09 Franken Rappen pro Liter. Somit ist Gas als Treibstoff trotz geringer Preiserhöhung noch immer die deutlich günstigere Wahl als Benzin oder Diesel: Der Preisvorteil gegenüber dem fossilen Benzin beträgt etwa 50 bis 60 Rappen. Beim Fahren mit Gas profitiert jedoch nicht nur das Portemonnaie: Dank der standardmässigen Beimischung von 40 Prozent Biogas, freut sich auch die Umwelt. Biogas entsteht aus der Vergärung von Biomasse. Also beispielsweise aus organischen Abfällen wie sie in der Küche entstehen oder aus Grüngut, Gülle oder Klärschlamm. Biogas ist praktisch CO2-neutral und daher äusserst umweltfreundlich. Es schont das Klima, weshalb dessen Anteil im Treibstoff als «nicht klimarelevant» eingestuft wird. Ein grosser Vorteil gegenüber herkömmlichen Verbrennungsmotoren wie Benzin oder Diesel. Stösst ein CNG-Fahrzeug gemäss Herstellerangabe 117 Gramm CO2 pro Kilometer aus, so sind nach der Betankung an einer Eniwa Tankstelle davon nur noch 60 Prozent (Anteil fossiles Gas) klimarelevant. Das heisst, der Wagen ist tatsächlich mit rund 70 Gramm CO2 pro Kilometer unterwegs – und unterbietet damit den seit Ende 2020 geltenden Grenzwert von 95 Gramm CO2 pro Kilometer deutlich.

Klimaneutrales Fahren

Unsere Umwelt zu schonen wird immer wichtiger. Bei der Gasmobilität ist das dank optionalem Biogas-Upgrade ganz einfach möglich. An einigen Schweizer Tankstellen, so auch an von Eniwa betriebenen, kann man schon heute per Knopfdruck 100 Prozent Biogas tanken und ist damit klimaneutral unterwegs. Und dies bereits für einen Benzingleichwert von 1.39 Franken pro Liter. Bei Tankstellen, an denen die Erhöhung des Biogasanteils nicht direkt an der Zapfsäule möglich ist, kann das Upgrade bei Eniwa bestellt werden (energie@eniwa.ch).